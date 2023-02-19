國民黨擬於3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，鑒於不少去年底剛連任縣市議員有意轉戰立委，恐掏空目前縣市議會人數優勢，黨中央構想在辦法中納「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將提現任或不具民選公職身分者。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示自己很傷心，這等於在外打拚的人回到家直接被家暴，令她不禁懷疑「這裡真的是我的家嗎？」更揚言若制度確定真的是如此無理不公，「我會做出屬於自己的選擇。」

徐巧芯表示，自己真的很努力了，說過很多次，對於參加立委選舉，「我只是想要一場公平的初選。」也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。

徐巧芯直言，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死；而年輕一輩的，明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。

徐巧芯批評，「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑⋯⋯這裡真的是我的家嗎？」

徐巧芯表示，「看到這新聞，如果屬實，我是真的傷心了。請媒體朋友今天也不用找我採訪我，因為我真的不知道該說什麼了。如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇。親愛的，應該要是我的家人的『國民黨』，我真的好想問，我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎」。

徐巧芯無奈表示，從政以來最傷心的一天，自己真的好努力好努力好努力，可是為什麼要受到這樣的針對，「我不是你們的家人嗎？」