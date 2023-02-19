博愛座爭議和捷運手扶梯靠左或右，一直以來都是討論話題，一名男網友表示，看到很多年輕人喜歡占用博愛座、電扶梯站左側，認為空出博愛座、統一站在電扶梯右側，是一種人文關懷、無聲的體貼，感嘆台灣人的行為愈來愈像大陸人，這番言論在網路曝光，不少網友怒轟，「關大陸人什麼事？都什麼年代還在道德綁架？」

原PO昨（18）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，無論車廂是否擁擠，空出博愛座給有需要的人，在他人需要時不用開口請求，是一種人文關懷。他說，很多捷運站沒有樓梯，只有電扶梯的狀況下，左行右立是美德，站在電扶梯的右側，讓出左側讓有急事的人快速通行，是無聲的體貼。

原PO表示，但就是有人喜歡抬槓，會說「博愛座人人可坐」、「我站電扶梯就是喜歡站左側」。他感慨台灣人愈來愈像大陸人，一樣以自我為中心和冷漠，「好像愈無理，愈能顯示自己的優越地位」。

貼文曝光，引發網友砲轟，「都什麼年代還在道德綁架」、「關大陸人什麼事？」、「說的滿嘴感慨，結果都在情緒勒索」、「這什麼老人文啊？」、「博愛座不等於老人座」、「如果你願意讓位，每個位置都能是博愛座」、「這觀念……嘖嘖」、「你的感覺其實沒那麼重要」、「你跟我生活的台灣是平行時空嗎？」