台南市從昨天起空氣品質不佳，連續2天包括台南、安南等測站都測得紅色警示，南市府也啟動應變，加強主要道路洗街等措施，台南市政府環保局表示，今天上風處汙染物持續累積，提醒市民做好自我防護，預計明天20日中午過後，空品才會逐步改善。

台南今天上午7時，安南及台南測站達到「紅色警示」等級（AQI ： 151～200），環保局因應擴散條件不佳，以及午後預測將有境外汙染來襲，南市府已成立防制指揮中心，執行多項應變防制作為。

環保局指出，已連續3天啟動應變管制汙染源，加強前60大工廠減排、大型營建工地加強工區範圍灑水及物料加蓋、近百條重點道路進行洗街作業、執行UAV空拍露天燃燒查核、執行柴油車攔檢等，以減緩空品惡化。

環保局表示，市府會持續因應至20日，通知公私場所依「台南市空氣品質惡化防制措施」應變，減緩上風處與境外影響，也請市民隨時留意最新空氣品質資訊，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，避免在戶外長時間活動，必要時應戴口罩。

環保局也提醒市民，今天中午前的垂直擴散條件不佳，預計20日中午過後，境外汙染緩解，空氣品質才可望逐步改善。