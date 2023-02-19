被封為「啦啦隊女神」的Passion Sisters隊員短今跟Leopard Girls的隊員豆芽都因擁有甜美外貌、火辣身材而受到大批粉絲喜愛，而情同閨密的他們，近日還一同前往日本旅遊，沒想到回來台灣過自動通關時卻一直被攔下比對，無法辨識成功，只好改走人工通道，起初她們還覺得十分困惑，後來一看到護照才發現尷尬了。

短今日前在社群媒體上透露，因為要去辦托運行李的關係，因此她與豆芽的護照都放在她手上，準備過海關時才將護照歸還給豆芽，但她依照服務人員指示進入自動通關時，竟嘗試了兩次都無法通過，最後服務人員只好請她改走人工通道，但海關人員一看到她的護照便對著她的照片比了又比，當下短今不明白為何要花這麼久時間比對照片，心裡不好氣得想著「怎樣？明明就跟照片長得一樣？是覺得我整形嗎？」但最後還是順利通關了。

通過海關後，短今把護照拿出來檢查，才發現自己拿成豆芽的護照，難怪自動通關系統無法辨別，海關人員也一臉困惑；好笑的是，另一邊的豆芽也同樣因為拿錯護照，而無法順利通過自動通關系統，她還以為是自己的妝容有貼亮片而無法辨別，最後短今要她把護照拿出來才發現自己也拿錯，才會造成這一連串的烏龍。

短今事後也笑稱「所以結論就是我們長得很像。」而且豆芽明明拿錯護照，卻在人工通道時，只是撥開瀏海就被海關人員放行，讓她們倆個哭笑不得，加上這段旅程發生的這種烏龍插曲，都讓網友看了之後紛紛大笑「笑死，AI電腦表示你們兩個是搞我嗎」、「這趟出國之旅真的很ㄎ一ㄤ」、「你確定你們倆個可以一起出遊嗎？」意外引發熱烈討論。