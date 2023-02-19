性感女星艾莉森·布里 (Alison Brie) 演出過美劇《廣告狂人》，從2015年開始以輕鬆喜劇《愛睡在一起》走紅，加上演出去年的愛情電影《單身趴趴趴》，知名度水漲船高。艾莉森曾在訪談中提到自己超愛裸奔，讓導演老公煩惱不已。

美國女星艾莉森布里和導演兼演員戴夫法蘭科（Dave Franco）結婚6年，男方花很長的時間才接受老婆熱愛裸體，但在公共場合還是會讓老公皺眉拒絕，日前她又全裸在飯店狂奔，讓老公一開門就說「滾」。

艾莉森布里15日上傳一段影片，可見她全裸在飯店走廊狂奔，興奮跑到老公房前敲門後，一見到戴夫法蘭科就雙手舉高並原地跳躍，進而大喊「開心的首映會之夜」。但戴夫法蘭科只是露出無奈笑容並回頭，接著要老婆「滾出這裡」，笑翻不少現場的工作人員。

事實上，他們倆共同合作的新戲《Somebody I Used to Know》(我曾經認識的人)的首映會前夕，艾莉森布里為了消除戴夫法蘭科的緊張感，所以才會出這招來讓對方笑一下，網友們看了也都被感染逗趣氣氛。