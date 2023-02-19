簡苡晨。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

簡苡晨是先天重度聽損兒，直到3歲時還不會說話，就醫檢查已錯過黃金治療期，從此倚靠助聽器，求學路上曾遭幼兒園拒絕入學，也因聽力限制被退出比賽等，她仍樂觀努力學習，甚至學鋼琴加強音調刺激，小六時勇敢接受雙耳電子耳植入手術，她希望能透過自身成長經驗，幫助更多聽損朋友。

簡苡晨出生後一直不會說話，到診所檢查都說聽力正常，直到3歲時，父母發現認知與語言各方面都有遲緩情況，帶到2家大醫院檢查，才發現她雙耳都重度聽力障礙，已錯過黃金治療期，從此與助聽器為伍，簡母毅然決然辭職，豈料苡晨的妹妹竟罹患白血病，家庭困境雪上加霜，但父母仍咬牙苦撐，讓她戴助聽器並積極參與早療課程，慢慢具備語言溝通能力。

「原本活蹦亂跳的我，突然變得很安靜，眼睛咕溜咕溜轉啊轉，很驚訝的樣子！」簡苡晨說，父母每每憶起她首次戴上助聽器的模樣，都印象深刻，在家人學習聽語教學，且不辭辛勞積極帶她到基金會及醫院參加早療課程下，她終於開口說話了，家人想安排她到幼兒園學習團體生活，但因幼兒園沒有收過聽障生，她數度被拒絕入學，四處尋覓才終於找到願意招收她的熊寶貝幼兒園，也奠定學習的基礎，更讓她愛上閱讀，每個月都會到圖書館借10幾本書回家慢慢看。

簡苡晨說，先天不足下，她需要讀唇語、判斷肢體動作、表情來解讀當下情境，以視覺輔助聽覺不足，但近3年遇到疫情，大家都戴上口罩，她無法透過讀唇語輔助，同學習以為常的面對面溝通、線上課程，對她都是很大的挑戰。

「我記得剛開完刀的時候，我完全沒有辦法分辨聲音！」簡苡晨在小六時勇敢接受雙耳電子耳植入手術，因聲音轉換方式不同，像換了一個世界，她說助聽器是把聲音放大，但人工電子耳則像機器的聲音，沒有高低起伏，剛開始所有入耳的聲音只剩「咚咚咚」，透過不斷復健學習，才學會聽懂電子耳的聲音。

「助聽器跟電子耳佩戴後都要接受聽語復健，才能讓機器發揮最大效能！」目前就讀福豐國中8年級的簡苡晨，坦言國中的步調跟小學差很多，課業壓力也變重，慶幸在國小時勇敢接受電子耳手術，如今可以邊聽課邊抄筆記。她說聽力損失帶來生活上的不便和危險，感謝親朋好友和師長的鼓勵與包容，讓她正向的面對所有困難挑戰，她希望未來能以自身成長經驗，來輔導幫助聽損的人。