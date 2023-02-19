「教育部補助大專校院辦理生命教育校園文化推動與深耕計畫」去年起實施，鼓勵各大專校院辦理多元生命教育活動，去年已補助國立彰化師範大學等31校，今年更擴大補助45校深化推動，以落實彈性與創新機制推動生命教育。

聖母醫護管理專科學校去年辦理「愛延續」計畫，舉辦一系列照顧全校師生的身心靈活動，以愛服務眾人。該校今年並將成立「生命教育中心」，規畫5年一貫的校本特色課程，於校內「開心農場」建置「生命之旅－身心靈療癒步道」，透過工作坊、生命教育體驗等計畫，結合靈醫會的醫療服務體系及在地社會文化團體，使生命教育的理念植根於校園。

文藻外語大學於去年首次由吳甦樂教育中心執行生命教育系列校園禮儀活動，今年持續以「我願為生命服務」為主軸，規畫辦理新生祈福禮、長者服務方案及生命鬥士講座等活動，培育學生具有3L（Life、Language、Leadership）的核心素養，形塑該校生命教育的校園特色。

國立彰化師範大學則以生命教育的「天人物我」四大面向為開展方向，於去年推動「敘寫生命：青春與土地的對話」之生命教育計畫，以大一通識及國文課程為主，逐次開展各項生命議題；今年則規畫辦理教師增能工作坊、在地走讀、舉辦徵文或競賽及搜集編寫生命教育教材教案等。

國立台北護理健康大學今年首度規畫辦理以「遇見電影，翻轉生命」為主題，透過看電影學生命教育資料中心，統整校內外資源，除了在課程中進行電影生命教育的教學單元，組織校內志工活動，成立電影讀書會，並與文山區萬芳醫院石頭湯合作，透過生命教育時光電影院的活動，關心社區的長者與家屬，進一步更將撰寫發表相關影評，引導社會大眾、醫療相關人員深入了解生命教育內涵及價值。