基隆市暖暖區一名無業男子，日前在路上遊蕩時，見到女高中生放學回家，一時興起將女高中生撲倒，還扯下女生口罩，嘴裡還念著「給我親一下！」女學生驚叫求救，附近社區警衛聽到衝出解圍並報警。警方趕到將男子逮捕，全案依強制猥褻罪嫌移送基隆地檢署，男子複訊後聲押獲准。

據了解，這名李姓男子無業，曾因公然「露鳥」，有妨害風化前科。日前他在暖暖區遊蕩時，見到路上有個放學回家獨自一人走在路上的高中女生頗有姿色，就一路尾隨，在接近某社區時，李男突然衝上前撲倒女生，拉下女生口罩，嘴裡還喃喃自語：「拜託給我親一下！」

女生驚嚇之餘全力反抗，並大聲尖叫求救。女生求救的聲音傳到附近社區的警衛室，社區警衛出來察看，赫然發現女生被李男撲倒，正在全力反抗。隨即上前將李男拉開、壓制在地，並立刻報警。轄區警員到場後，也立刻依現行犯將李男逮捕，少女則是嚇得大哭，情緒一發不可收拾。

李男落網後，警方偵訊時供稱，他並不認識受害女生，只是剛好在路上看到，一時興起，想和女生「交朋友」，對於「給我親一下」等用語，李男也坦承不諱。

基隆市警局第三分局將全案依強制猥褻罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢察官有鑑於李男常在附近徘徊，又沒有正當工作，再加上有相關前科，18日晚間向地院聲請預防性羈押獲准。

三分局也請社工協助安撫受害女生，也通報轄內學校、社區，並加強巡邏密度及安全維護，避免類似的事件再度發生。