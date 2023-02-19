中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，18日出席慕尼黑安全會議時重申「台灣自古就是中國的一部分」等語。陸委會今日對此表示，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，並表達嚴正抗議。

陸委會19日透過書面表示，「中共對台言論嚴重悖離事實」，針對王毅在國際會議提出錯誤對台言論，陸委會表達嚴正抗議。

陸委會強調，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會所認同。中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

陸委會指出，慕尼黑安全會議宗旨是透過對話維護和平、防止衝突風險。正當世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一周年之際，各方對維護台灣安全的關注及我方捍衛主權民主的意志更為升高；北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反將全球反對威權侵略擴張的「共識」視為「雙標」，只會加深國際社會質疑反對。

陸委會也再次呼籲中共當局調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係。