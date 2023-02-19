2023萬金杜鵑花展將於25日至3月19日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，今年花展佔地1.5公頃，新北市農業局以「移動花聚落」為主題，結合新北16台在地農用車、2艘漁用船，讓花農精心栽培的杜鵑與各領域的20位藝術家相碰撞，打造別具特色的杜鵑花車與花船，共同創造國際級杜鵑花展；另外於瑪鋉溪人行道打造超過4000株杜鵑花見小路，現杜鵑已陸續綻放，歡迎民眾搶先看。

新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全台8成杜鵑花來自該地區，所培育品系高達300多種，更是全台之冠，本年度的杜鵑花展以「移動花聚落」為主題，讓花農與藝術家跨界合作，包括CNFlower西恩創辦人凌宗湧、 GIOIA PAN品牌主理人潘怡良設計師、裸岩空間設計主持人李約德、食養山房創辦人林炳輝、莊記茶業莊鎔璞、裏山主理人沈映仁、裏山花藝師江謝保、cizoo囍樹設計師嘉孝、王芝齡、小亨利木工王宏亨、柏成設計邱柏文、王菱檥、明室意念陳敏佳攝影師、薰衣草森林董事長王村煌、和信景觀創辦人何世棟、TVBS文茜世界周報主持人陳文茜、B-STUDIO陳秉信建築師、虹鋼鍛藝設計周視民、WAYPOINT創辦人羅威士及萬里高家繡球花田農主高逢謙等國內各界知名藝術家們率先響應，而農友們也提供布展車輛，漁會提供船隻，大家一同共襄盛舉，與萬金杜鵑共鳴共放。

CNFlower西恩創辦人凌宗湧，以杭州富春山居花藝作品聞名，並獲得多項國際空間設計獎項，花藝創作靈感汲取自環境裡的觀察，呈現自然素材的本質之美，獨特的美學思維被譽為新東方花藝美學大師，作品見於台北101、台北圓山飯店等各大知名國際酒店，打造從美學出發的國際花藝，今年凌宗湧參與萬金杜鵑盛會，將透過與空間互動的創作，傳遞萬金杜鵑之美。

去年萬金杜鵑花聚落特展，荷蘭國際塗鴉藝術家FLEKS所繪製的插畫打卡點廣獲好評，今年FLEKS也不缺席，將以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧及互動式塗鴉，使主軸「萬金杜鵑」為主的公園椅、澆花器等互動式繪畫更加有趣，也成為展場的打卡亮點。此外西班牙國際塗鴉藝術家ORBITA也將加入作畫，運用擅長的媒材在不同的介面上創作，打造出萬金杜鵑專屬的塗鴉。

新北市農業局長李玟指出，今年在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園間的瑪鋉溪畔人行步道也打造長200公尺、種植超過4000株的杜鵑花見小路，現今杜鵑已陸續綻放，歡迎民眾前往搶先看，另萬金杜鵑「移動花聚落」預計25日開展，邀請大家一起來感受萬金杜鵑跨界合作的魅力。