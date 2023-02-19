大聯盟季外取得薪資仲裁資格的球員約有200人，只有19樁是勞資雙方堅持到底也不肯讓步，走上仲裁庭之後，資方取得其中的13勝，球員僅僅6勝，勇士王牌左投佛里德（Max Fried）、釀酒人王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）、太空人外野手塔克（Kyle Tucker）、海盜一壘手崔志萬全都打了敗仗。

柏恩斯說：「你辛苦工作7年，其中5年在大聯盟，結果他們對你的出價遠不如你自以為對球團的貢獻。他們那些話令人難以下嚥，我認為他們可以用更尊重別人的方式來做。」釀酒人百般羞辱柏恩斯之後，成功節省了74萬美元年薪（1075萬美元殺價至1001萬美元）。

韓籍好手崔志萬也有最後一季薪資仲裁資格，光芒季外把他賣去海盜，結果他就和海盜走上了仲裁庭。崔志萬提出540萬美元年薪，仲裁庭把他砍價至465萬美元，他的右肘剛動過小手術，海盜也不許他去參加棒球經典賽。

佛里德出價1500萬美元，在仲裁庭被砍到1350萬美元，但他並無怨言，他明白這是在商言商，他仍與球隊保持良好的對話，同時恭喜那些簽了大約的隊友，還告訴美媒FOX說希望未來能與勇士續約，留在亞特蘭大。

塔克是太空人奪冠功臣之一，出價750萬美元，最後在仲裁庭被重砍至500萬美元，塔克抱怨判決不公，但是太空人對他還不錯，沒有在仲裁庭上對他嚴辭羞辱，雙方最後講好了「不傷感情」。