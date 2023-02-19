士林女過斑馬線遭撞飛 行人地獄再多一樁

國內行人安全成為熱門議題，為打破「行人地獄」交通部日前才將進行修法，北市士林區基河路18日，發生汽車左轉是撞擊行人，所幸行人被撞後，臀部跌落地面並無大礙，駕駛自小客的彭姓男子也當場道歉，允諾將交由保險公司理賠，員警也將調查事故原因並開出紅單。

根據網路社群貼出的影片，47歲彭姓昨上午11時許，沿基河路南往北，左轉往西至大南路時，未注意前方行人穿越道上有一名28歲洪姓女子正在過馬路，直接撞飛洪女，所幸車行速不快，洪女從引擎蓋上跌落地面，並無大礙，但一旁民眾見狀，當場驚呼嚇「那個人（汽車駕駛）在幹嘛！」

警方到場後，彭男表示將由保險公司理賠，雙方同意和解，而駕駛彭男並未飲酒，警方後續將調查事故原因，如有違規將開單處罰。另外，交通部為維護行人通行權益將再進行修法，有關汽車行經行穿線不停讓行人的違規情形，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，提高最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計今年3月底上路。