陸軍八軍團一對軍中情侶先前在營區內拍下的性愛影片遭不明人士外流，事後2名受害者赴警局提告妨害風化。稍早有媒體報導稱警方查獲外流者，但據了解，警方尚未查獲首位外流者，但查出涉嫌二度轉傳影片的多名散布者，後續將陸續通知散布者到案說明，並依法送辦。

稍早有媒體報導稱，警方已查獲影片散播者，但據了解，警方目前尚未查獲首位散播影片者，但已查出數名涉嫌二度轉傳的散播者，由於涉案人數眾多，後續將陸續通知散播者到案說明，依法送辦。

此對軍中情侶影片拍攝時間在2021年，未料今年卻遭外流，當時八軍團調查後證實，這對男女主角在軍中公開交往，影片外流後，已將2人調離現職，靜待人評會結果出爐。

2月1日晚間2名當事者發現影片外流，2日凌晨便到高雄市區某分局偵查隊「諮詢」，結束後並未提告。影片被流出後，女子曾在IG與LINE群組上請求大家協助自己找出外流、散布者，但接連幾天又有由男主角掌鏡的新片段流出，直到2月5日，這對受害情侶前往警局正式提告妨害風化。

陸軍司令部表示，由於兩人均違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，都記2大過2小過處分，目前已將懲處結果告知當事人，若兩人未進行申訴，將會進行汰除程序。