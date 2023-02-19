命理專家雨揚老師分享2／19～2／25的12生肖運勢，本周前三名分別為生肖龍、虎、狗，其中屬龍的人能在事業上嶄露頭角，升遷機會大，且因為優秀的理財計劃，收益水漲船高，感情方面單身者有望發展新戀情，有伴的人也能和另一半過得甜蜜幸福。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好

★★再多加把勁，運勢會提升

★★★穩定發展，平安是福

★★★★掌握先機，蓄勢待發

★★★★★吉星高照，好運臨門

▎生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運低迷，執行業務時遇到瓶頸，與團隊溝通不良令你十分受挫，建議放下成見，多傾聽組員意見，就能化險為夷。愛情運匱乏，單身者可時常保持笑容，增加親和力，才不會讓人產生距離感；有伴者應注意與異性的互動，劃清界線，言行不曖昧，以免讓另一半誤會，傷害到彼此感情。財運上揚，原先虧損的項目有望在近期轉虧為盈，令你獲得一筆不小的利潤。

▎生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運順遂，雖然偶爾有臨時追加的項目，令你感到有些疲憊，但只要保持冷靜，沉著應對，就能走出困境。感情運欠佳，單身者應放寬心胸，從上段感情的陰影中走出，放眼現在，才有機會展開新戀情；有伴者因諸多不順而感到心煩，應提醒自己別遷怒伴侶，有困難直說，與伴侶共度難關。財運普通，切勿將資金投入來路不明的投資管道，才能守住財富。

▎生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運如日中天，若有正在進行洽談的合作項目，建議主動出擊，現在是敲定的好時機，且會遇到貴人幫忙，促成這筆生意。感情運持平，單身者可嘗試依賴他人，會讓人感覺到你柔軟的一面；有伴者應注意工作與生活間的取捨，即便工作忙碌也要抽空陪伴另一半，感情才不會散。財運表現突出，可把握良機開創副業，廣開財源，一舉賺進大筆財富。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場挑戰不斷，負責外務性質工作的你，可嘗試積極走動，把握機會表現，讓長官看見你勤勉的一面，留下好印象。感情運不錯，單身者有機會跳脫以往的交友圈，結識來自不同環境的新朋友，為生活注入新的色彩；有伴者與另一半感情甜蜜，但仍要注意說話方式，不可以開玩笑開過火，以免感情出現裂痕。財運欠佳，近期外出要多注意行李、錢包，避免在搭車時遺落。

▎生肖龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

事業嶄露頭角，與外部廠商洽談時，能為公司爭取更多利益，讓你在高層間的名望持續上漲，升遷之路指日可待。感情甜蜜，單身者與心儀對象互有好感，可在適當時機傾訴心意，將有望開展新戀情；有伴者和伴侶用心經營感情，讓雙方天天都被滿滿的愛意環繞，感情幸福長久。財運上揚，仰賴於優秀的理財計劃，讓你的收益水漲船高，進帳更加豐沛。

▎生肖蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★

工作運穩定，在會議上能提出實質建議，使部門績效回穩，讓你獲得上司與同事的肯定，成就感油然而生。桃花能量匱乏，單身者在感情中欠缺自信，容易因他人的無心之言就信心受挫，不利開展人脈；有伴者可試著修正在感情中的缺失，圓滿戀情成長，讓自己成為更值得被愛的人。財運不濟，因工作壓力較大，容易將錢財花費在紓壓或娛樂活動上，建議量力而行，以免入不敷出。

▎生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場面臨挑戰，龐大的業務量壓得你喘不過氣，連帶也影響工作效率，無法達成預計的成效，因此遭主管責難。愛情運平順，單身者可多認識其他部門的同事，能讓你覓得合適的良緣，擁抱專屬自己的幸福；有伴者和伴侶的價值觀有些出入，但能從中學習互相包容，讓雙方在感情中更加成熟。財運低迷，行車時應多注意交通號誌，以免吃上罰單，令荷包大幅縮水。

▎生肖羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業突飛猛進，充滿事業熱忱的你，能影響周遭同事們的士氣，集結眾人的才能，在事業上締造出不凡的成就。感情運欠佳，單身者在聽取友人建議時，應稍加判斷，以免做出錯誤決斷，令心儀對象為之卻步；有伴者不宜過度約束伴侶，應讓另一半保有自己的空間，才是維持戀情的不二法門。財運亨通，可透過經營網拍，為自己賺取第二份豐厚的收入。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運亨通，在執行外部專案時，能獲得上層主管的鼎力相助，使業務運作更加順暢，呈現出極佳的成果。愛情運欠佳，單身者在不熟悉的人面前過於害羞，難以融入大家聊天的話題；有伴者因情緒低落而經常待在自己的小空間裡，鮮少與家人共進晚餐，導致家庭關係有些疏離。財運不錯，多跟女性長輩討教理財方式，將會更懂得靈活運用錢財，穩健地累積財富。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業上迎來好機遇，勇敢提出自己的想法與建議，能得到主管採納，將其落實於工作中，開創嶄新的事業篇章。感情運偏弱，單身者因心直口快而得罪他人

，間接影響到人脈拓展；有伴者常忘記與伴侶的重要約定，導致對方有些不滿，應設法去安撫另一半的情緒。財運不錯，可多留意各家銀行的換匯活動，將能多換一些外幣，替你省下不少旅費。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業進展順遂，在前輩的引薦下，能與優質廠商合作，一同為客戶提供最精緻的產品，深受各界好評，替公司創造更多營收。愛情運尚可，單身者別經常窩在家裡，可替自己報名一些課程，拓展視野與人脈；有伴者可買束花來裝飾居家環境，讓空間更加溫馨舒適，家人看了心情也會更加愉悅。財運不錯，在路邊看見身障人士賣彩券，不妨順手買一張做公益，將有機會中獎。

▎生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運下滑，因客訴案件處理不夠即時，導致客戶不滿意而向更上層申訴，讓你受到不小的打擊。愛情運不高，單身者應多參與公司舉辦的活動，有助於跟同事打好關係，相處起來更加融洽；有伴者應懂得體諒伴侶工作的辛勞，別太過苛求對方，關係會更和諧。財運起伏不定，投資上應避免炒短線，改以長遠的獲利來看，以免小賺大賠。