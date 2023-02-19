2023台灣燈會參展人數已於日前達到1000萬，19日是燈會最後一天，台北市觀光傳播局預估，單日人流將超過100萬，提醒民眾最後一場主燈秀將於晚間9時30分開始，10時關閉，周邊燈飾則從10時開始陸續關燈。此外，東區藝術入店43件作品將延展至28日。

2023台灣燈會5日開展至19日，閉幕式將於今日晚間9時開始。觀傳局長陳淑慧19日在記者會中指出，觀傳局已將第1排站位名單提供給觀光局，除了安排台北市長蔣萬安、交通部主管外，盼讓土耳其搜救隊帶隊官、燈會志工、燈會醫療人員代表、義勇消防與警察代表等人站第1排。

她也提醒，最後一場主燈秀從9時30分開始，無法再延後燈秀時間，提醒民眾把握機會前往觀賞。不過，東區藝術入店43件作品將持續展出至2月28日，將有5件作品分別永久保留於富士堂、美好日子咖啡、Papa bubble、東區粉圓及浪苑。

燈會結束後，展出的燈飾該如何處理？陳淑慧表示，北市提供29個展品供外界典藏，典藏率逾9成，包含「未來・穿梭・兔子洞」、「光兔現蹤」、「美好時光」、「彩虹教堂」等皆已有單位認領，3件位於松山文創園區燈飾「與祖靈對話的路徑」、「男澡堂外的女人心事」及「Vaavaaw讓心跳著」仍在評估合適典藏者。

她補充，主燈由交通部負責，由於觀光局尚未提供燈飾造價、典藏維護費用等資料，較難評估主燈去留，但北市府會積極爭取讓主燈留在台北市。

陳淑慧說，由於不少人在社群上稱讚展出燈飾，吸引民眾一來再來，相信今日參展人數破100萬不是問題。為避免意外發生，觀傳局已加派人力駐守燈區，帶給大家最好的觀展體驗。