巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）近期發現一顆女性頭顱及一袋無頭碎屍。

法國巴黎近日發生一起震驚社會的殘忍謀殺案，Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）的拍攝地點、巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）上周發現一顆女性頭顱及一袋無頭碎屍，警方已經確認死者身份為一名有3個孩子的母親，目前正在追查凶嫌。

綜合英國《鏡報》（The Mirror）、《巴黎人報》（Le Parisien）、「Actu17」報導，巴黎肖蒙山丘公園一處工作人員傾倒廢棄物的偏僻角落13日發現一袋女性軀幹碎屍及人骨，消息人士透露，工作人員在一堆樹葉底下發現這袋碎屍，袋子裡裝了胸部以下到膝蓋上方的屍塊，遺體尚未腐化，顯示受害者近期才遇難。

14日上午，公園內一處廢棄鐵道末端又發現一顆女性頭顱，巴黎檢方根據現場採集到的指紋，確認受害者身份為46歲女子瑪圖格（Assia Matoug），她與丈夫尤賽夫（Youcef Matoug）育有三名8至17歲的孩子。

Le corps démembré au parc des Buttes-Chaumont est bien celui d’Assia, mère de famille de 46 ans disparue à Montreuil début février

➡️ https://t.co/27aDl03hd5 pic.twitter.com/FsQKYEerrR — Le Parisien (@le_Parisien) February 15, 2023

巴黎檢警拼湊遺體後確認瑪圖格遇害、遭分屍時，下半身穿著藍色牛仔褲，大腿處有花朵裝飾，法醫初步驗屍結果顯示，瑪圖格死於窒息，目前檢方以「謀殺」、「毀屍滅跡」等罪名立案調查。

巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）近期發現一顆女性頭顱及一袋無頭碎屍。

值得注意的是，尤賽夫曾在6日報警，通報妻子1月31日後就失去聯繫，他當時稱，因為「太過震驚」，所以等了6天才通報妻子失蹤。不過後續調查人員發現尤賽夫的說詞前後矛盾，包括他稱曾試圖尋找妻子下落，但實際上他並沒有，也沒有嘗試聯繫妻子。

另外，瑪圖格曾在1月28日與姊姊通電話，認為自己「快死了」，性命似乎受到威脅。

目前巴黎檢警仍在追緝凶手。

佔地25公頃的肖蒙山丘公園不只是巴黎市民運動的好去處，也是包括「艾蜜莉在巴黎」等知名影集、電影的取景地。這座公園過去曾是受絞刑處決罪犯遺體的展示區域，一直到1860年代才改建為公園。