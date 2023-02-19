OVER 2 PEOPLE. TAP OFF THE BACKBOARD.



GOODNESS, MAC MCCLUNG.#ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday

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賽前就被「俠客」歐尼爾預測是今年灌籃大賽冠軍的七六人後衛麥克隆，預賽第一灌就靠飛躍兩人打板反手爆扣拿到50分滿分，第2灌也有49.8分，晉級決賽首灌又是飛越一人空中連拉兩桿灌籃拿到滿分，第2灌穿上高中球衣大轉身反手灌籃又拿滿分，以兩個決賽50分滿分，順利拿下今年灌籃大賽冠軍。

第一個上場的是鵜鶘前鋒莫菲，首灌交給「神偷」隊友阿瓦拉多偷襲抄球，然後空拋打板給莫菲完成轉身灌籃，拿下46.6分；接著尼克中鋒西姆斯空拋反彈接球雙手灌進籃框、雙手更放進框內拿到47.6分；火箭前鋒小肯亞馬丁繞過籃框反手灌籃拿46.0分；麥克隆飛過一人背著一人拿球，直接第一灌就完成飛越打板反手倒扣的高難度動作，最後拿下50分滿分。

來到預賽第2灌，小肯亞馬丁請出父親出來助陣，交給父親空跑給他反身倒扣拿到47.2分；莫菲表演大風車拉竿反身灌籃拿到49.4分；西姆斯把邀請函放在籃網上，直接單手灌進伸手把邀請函取出上面寫著50分，卻只拿到47.8分；麥克隆繼續技驚全場，直接轉身大風車上籃正面雙手爆扣拿到49.8分。

決賽就看麥克隆和莫菲表演，莫菲決賽第一灌，表現跨下拋球正面單手灌籃拿下48.8分，可是麥克隆再次飛越一個人，直接空中拿下反手灌籃，還在空中拉竿兩次拿下50分滿分；莫菲第2灌則是大轉身單手爆扣拿下49.2分，麥克隆第2灌則是展現創意，穿上他高中球衣直接第1次嘗試，就完成空中大轉身反手灌籃，當然還是滿分收場。