被譽為「最美變性人」的泰國女星寶兒（Poyd），因擁有亮麗的外貌、高挑的身材與白皙的肌膚，讓她一出道就備受矚目，加上過去曾在香港電影《掃毒》中飾演影帝張家輝的妻子，讓她因此一炮而紅。而在2月2日宣布與相識20年的學長Oak訂婚的她，也即將在3月嫁入豪門舉行世紀婚禮，但在婚禮開始之前，兩人近日在曼谷五星級酒店中舉行單身派對，Poyd一身優雅的婚禮造型也因此曝光。

Poyd近日在個人社群媒體上公開一系列單身派對的照片，表示「我們的單身派對非常熱鬧，感謝大家長期以來對我們的喜愛和祝福，這份愛已不知道如何回報」。而照片中只見Poyd穿著一件上半身鏤空的蕾絲長袖上衣，搭配白色絲質長裙，進場時頭上還戴著誇張卻不失優雅的灰色花卉造型帽，拿下來後僅用蝴蝶結裝飾髮型，整體造型看起來相當簡單大方，配上她招牌的甜美燦笑，幸福之情溢於言表，也令眾人羨慕不已，吸引超過21.9萬人按讚並紛紛送上祝福。

據了解，寶兒的男友Oak是她學生時期的學長，也是她哥哥的好友，兩人相識超過20年，一年前正式交往後便認定彼此，最後決定在3月份於泰國普吉島進行泰國傳統婚禮，而兩人一傳開喜訊便吸引港星薛凱琪等藝人好友們前來祝福，可見她的好人緣。