薛博仁與陳怡蓉被拱親親。（聖緹雅提供）

藝人陳怡蓉的老公薛博仁擔任CEO總裁的「聖緹雅醫療集團」，18日在北投舉辦春酒，耗資近百萬元，慰勞醫師們與護理師、行政人員等近百位員工過去一年的辛苦付出，最大亮點是CEO總裁薛博仁和夫人陳怡蓉，以土地公、土地婆造型在門口迎賓，逗樂所有與會來賓。

薛博仁與陳怡蓉扮成土地公、土地婆在春酒現場迎賓。（聖緹雅提供）

薛博仁與陳怡蓉牽手合唱。（聖緹雅提供）

薛博仁和陳怡蓉當晚牽手合唱〈你最珍貴〉，台下反應熱烈，「親一下、親一下」的尖叫聲不斷、最後兩人快速在對方唇上「啄」了一下，被虧「是婚禮還是春酒啊」；至於員工最愛的抽獎活動，總裁伉儷除了準備36000元等不同金額的現金獎，對時尚品味有獨到見解的陳怡蓉，還親自去多家精品店掃貨，準備多個品牌獎品讓員工抽獎；其中最大獎「CEO獎」讓中獎員工又驚又喜、又氣又笑，因為獎品內容，竟是「與帥氣CEO共進一餐」！

陳怡蓉經常在其「陳怡蓉的官方FB」分享和先生、女兒的生活日常，以冷面笑匠的文字風格，展現她的幽默感，深受粉絲歡迎；對於「CEO獎」的靈感發想，她說是前幾年曾經買了一個「愛馬仕」當頭獎，獲獎者拆掉一層又一層的包裝後，拿出來卻是一個相框，裡頭則黏了一張薛博仁的照片，陳怡蓉笑說：「是不是很有意義！總裁無所不在。」

薛博仁與陳怡蓉扮成土地公、土地婆在春酒現場迎賓。（聖緹雅提供）

怕員工抗議，今年的「CEO獎」再升級，就是可以與帥氣CEO來場餐敘約會，而且是在高級餐廳。陳怡蓉說：「現場CEO會再補禮物給和他一起吃飯的人，不然我怕會引爆離職潮。」不僅如此，這位調皮的總裁夫人，還在所有獎項抽完之後加碼兩萬元，以海帶拳輸贏獲得「天堂（19900元）vs地獄（100元）」級的紅包；最後的最後，薛博仁也跟進，加碼再送30978紅包，全場樂翻也笑翻。

18日當天是不少上班族的補班日，選在這天辦春酒，除了體恤員工提早下班，還特地包下兩輛遊覽車，從台北到北投接送員工往返，陳怡蓉説：「這樣就算有人喝醉了也不怕，我們備好車子送各位回家！」貼心舉動獲得員工讚賞。對於醫療集團近期業績扶搖直上，「土地公」薛博仁和「土地婆」陳怡蓉齊口表示：「疫情趨緩下來準備要回歸正常生活，我們都撐過來了，希望大家接下來都能平平安安，集團可以更順利，保佑大家都可以賺錢。」