正在德國出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間18日先後會見歐洲各國外長，包括歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、英國外交發展大臣柯維立（James Cleverly）、愛爾蘭副總理兼外交與國防部長馬丁（Micheál Martin）。王毅與波瑞爾共同表示，雙方可積極籌備新一次中歐領袖會晤，加強高層交往。

據中方外交部網站，王毅表示，中歐是夥伴不是對手，共識遠大於分歧。今年是中方和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方應堅持夥伴關係定位，尊重彼此核心利益，珍惜合作成果，開闢更加美好的下一個20年。中國大陸已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟與歐洲和世界的往來。

王毅強調，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流盡快恢復至疫前水準。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。希望歐盟和成員國恪守「一個中國」原則，維護好中歐關係的政治基礎。

波瑞爾則表示，歐方一直以成熟坦誠的態度推動歐中關係發展。歐盟堅定不移奉行「一個中國」政策，承認中華人民共和國是代表中方的唯一合法政府，支持中國大陸維護國家主權和領土完整，將把這一原則落實到歐中政治關係之中。歐盟希望與中方加強高層交往，推進各領域合作，這有利於歐洲和中方，也有利於世界。歐方願與中方共同籌備好下次歐中領導人會晤，就共同關心的問題深入交換意見。

在談到烏克蘭危機時，王毅強調，中方堅持勸和促談，願與歐方加強溝通，持之以恆尋找政治解決途徑。面對變亂交織的世界，中歐應加強合作，為世界注入更多的穩定性。