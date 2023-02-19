因召妓疑雲請辭的行政院前發言人陳宗彥，傳出在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待。國民黨立委王鴻薇再揭露，王孝瑋就是民進黨員，從民進黨台北市黨部前評委趙映光兒子趙介佑，到如今王孝瑋根本是「北趙南豆」，質疑民進黨主席賴清德宣稱要掃黑，掃真的還假的？

王鴻薇表示，前行政院發言人陳宗彥因為跟酒店業者過從甚密，且涉嫌接受性招待而請辭下台，名叫王孝瑋的酒店業者，竟然出現在民進黨台南市黨部的黨代表當選名單內，經他查證，俗稱「豆哥」的王孝瑋在2018年曾是民進黨黨代表，更一直是民進黨黨員。

王鴻薇質問，賴清德不是要掃黑？酒店業者是民進黨黨員，涉提供官員性招待，且賴擔任台南市長期間，甚至還是黨代表，所謂的掃黑是掃假的嗎？只是為了掃給選舉看的嗎？

王鴻薇痛批，民進黨常指控人黑金，但從台北趙介佑到台南王孝瑋，可以說是「北趙南豆」，不是黑道、黑幫，就是提供性交易酒店業者，民進黨到底是怎樣的藏污納垢，而賴清德所謂掃黑，到底是掃真的還假的？