228連假期間，花蓮警方將依蘇花改中仁及仁水隧道智慧型科技監控設備，掌握進出縣境車潮及車速，並整合監視器系統CCTV，觀測重要路段交通流量，以利隨時通知各分局機動部署警力因應。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

228連假將至，公路總局預估，蘇花路廊連假首日南下車流最多，將達1.7萬輛次，北上車流高峰則會在收假日出現，逾1.5萬輛次，花蓮警方將依蘇花改中仁及仁水隧道智慧型科技監控設備，掌握進出縣境車潮及車速，隨時加派警力紓解壅塞車潮，公路總局則會啟動「號誌調控及截流（慢進快出）措施」，調整沿線號誌周期，避免車流持續走停影響整體交通。

228連續4天假期自25日至28日止，公路總局預估，蘇花路廊24日至26日南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均約1萬3533輛次，高峰落在25日，全天車流約1萬7000輛次，車多壅塞時段為上午7至下午1時；北上離縣車流則是27日至28日最多，每日平均約1萬5300輛次，28日為高峰，全天約1萬5800輛次，車多壅塞時段為下午1時至深夜11時。

花蓮警方為使228連假期間縣境交通順暢，將依蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進出縣境內的車輛數及平均車速，並利用整合監視器系統CCTV，觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，以利隨時通知各分局機動部署警力因應。

由於台9線崇德段要進入蘇花路廊時，車道會由雙道縮減成單道，每逢連假尾聲總被北上車流擠得水泄不通，造成沿線順安段、北三棧及北埔段交通大打結，因此，公路總局連假期間，將在3路線實施「號誌調控及截流（慢進快出）措施」。

公路總局表示，如仁水隧道15分鐘內北上車流達240輛次，順安-北三棧段號誌周期將調整至90秒；如北上車潮累積至崇德盈加油站，北三棧-北埔段將調整至90秒；如北上車潮累積至太魯閣大橋北端，順安-北三棧段將調整至70秒，若車潮累積至大橋南端，北三棧-北埔段將調整至70秒。

花蓮警方則會視車流湧現、綿延趨勢，手動調整順安-北三棧路段間次要路口三色號誌為閃光號誌，避免車流「走走停停」。