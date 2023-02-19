一名男網友日前和母親搭高鐵，遇到同車廂一名比丘尼，途中不斷碎念，他和對方對到眼後，比丘尼開始問候他祖宗18代，且情緒愈來愈激昂，他為自保拿起手機攝影，下秒直接被巴頭，他只好通知高鐵人員處理，事後他將影片上傳到網路，不少網友批評，「修行人修成這樣也白修了」。

原PO於上周五（17日）於臉書社團《爆料公社》指出，當天他和母親搭18時10分的高鐵從桃園回嘉義，同車廂一名比丘尼不斷地自言自語，期間不小心對到眼，沒想到對方就像發狂般，飆罵他們祖宗18代，時間長達5分鐘。

原PO沒有理會比丘尼，卻讓對方的情緒變得更激動，他為自保拿起手機錄影，結果就像觸發機關似的，比丘尼邊罵邊衝到他旁邊巴他的頭，讓他當場傻眼，緊急通知高鐵人員協助處理，才結束這場鬧劇。

影片曝光，引發逾2千名網友留言，「修行人修成這樣也白修了！下地獄好好檢討口德品德」、「妖尼姑」、「整個修行都沒了」、「覺得你的修行比她高」、「心不修，到哪都可恥」、「是哪家出來的，住持看到會生氣」、「這樣口德沒修好，不會有舍利子」、「唉……真的是有辱佛門佛法」。