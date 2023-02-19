瓊瑤劇「玉女掌門人」林青霞，1990年代在古裝武俠電影中成功轉型，更成為影迷心中永遠的「東方不敗」，而在婚後淡出螢光幕長期定居香港的她，日前卻傳出她悄悄訪台與親友敘舊的消息，更罕見與相識近50年的瓊瑤同框。

近日網上流傳出一張林青霞與瓊瑤的合影，當中可見林青霞摟著瓊瑤，兩人面對鏡頭露出微笑，猶如母女般親密，另外，值得關注的是已經84歲的瓊瑤雖笑起來時臉上有些許法令紋，但整體氣色紅潤且膚質相當好，完全不輸一旁小她16歲的林青霞，而照片的轉發者更透露，林青霞形容「瓊瑤姐笑起來就像周圍撒著銀粉似的，仿佛置身童話世界一般的璀璨」。

84歲瓊瑤凍齡美貌引關注。（圖／截圖自微博）

照片曝光後，許多網友感到相當感動，表示難得可以看見林青霞和瓊瑤兩代仙女同框，讓眾多粉絲忍不住直呼「太感動了」、「根本就是時代的眼淚」更有粉絲誇讚瓊瑤超凍齡的模樣「比同齡人看起來年輕很多」、「兩大女神依然美」、「瓊瑤眉眼裡還是少女氣」。

事實上，瓊瑤過去撰寫的作品多數都被翻拍成戲劇，包括《庭院深深》、《煙雨濛濛》、《在水一方》、《一簾幽夢》及《還珠格格》三部曲等，也曾獲得第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎，更一手捧紅林青霞、劉雪華、俞小凡、陳德容等女星。