起源於1958年、前稱《美孚旅遊指南》的《富比士旅遊指南》，為全球最早的酒店與餐廳星級評鑑制度，由專業匿名評審團隊依據多達900條遴選標準，評審全球主要國際城市的指標性酒店、餐廳及水療中心，並以5星、4星、值得推薦等三評等公布入選名單。

2023年第65屆《富比士旅遊指南》共選出1378間酒店、259間餐廳、314間SPA芳療中心，並首度跨足郵輪、共有5艘入選。

其中，558間獲5星、896間獲4星、502間獲推薦評等，其中首獲5星、4星及推薦認證者分別有48間、64間、45間。

台灣此次共有8家酒店獲得認證，名單及評等均與去年相同，包括台北文華東方獲5星評等，晶華(2707)旗下台北晶華、台北遠東香格里拉、台北萬豪、台北W等4家獲4星評等，誠品行旅、台北君悅、寒舍(2739)轉投資的寒舍艾麗等3家則獲推薦評等。

SPA芳療中心方面，台北文華東方酒店芳療中心及台北晶華酒店館內的沐蘭SPA（Wellspring SPA），今年均續獲4星評等。

台北文華東方酒店今年被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」（An opulent gem in Taipei），同時提及酒店地點絕佳，亦有台北市星級酒店中最寬敞的客房、首屈一指的芳療中心，為商務與休閒旅遊首選，更是國際名人來台時的指定住所。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，能連7年成為全台唯一獲5星最高殊榮的國際酒店，無疑是至高無上的榮耀，給予服務團隊最大鼓勵及肯定。在疫後旅遊復甦、旅宿業重振旗鼓之際，將持續堅守品牌價值，致力傳承集團享負盛名的經典傳奇式服務，帶給賓客溫暖細膩的體驗。