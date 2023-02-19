藍初選防議員轉戰立委？徐巧芯若被卡「會做出自己的選擇」 重話批：像打拚後回家被家暴 @ChinaTimes ​

國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替後，宣布投入2024立委初選，隨後多名現任議員也表態有意挑戰，但如今傳出國民黨因擔憂喪失議會優勢，考慮在初選中納入「大局條款」，若初選的競爭者都有實力勝選，將提名現任或不具民選公職身分者出戰，引起各界討論。

《中國時報》今（19）日報導，知情人士透露，為讓黨籍民選公職席次極大化，國民黨中央構想在初選辦法中納入「大局條款」，將在初選中測試「防磚」門檻，若挑戰者與現任都達標，黨中央將提名現任立委參選；若無現任立委者，則將優先提名無民選公職者。

「我真的好想問，我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎？」大局條款的消息曝光後，徐巧芯忍不住在臉書說，自己的努力與付出，被自己人當成提防跟打擊的對象，「如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇」。

相關消息引起網友在《中時新聞網》、PTT等平台討論，說「徐巧芯條款來了」、「無腦的黨中央，假如這些人這樣好就去選補選議員，本未倒置還不是想擋年輕有戰鬥力的議員去選立委」、「國民黨這樣搞下去，就是完完全全醬缸文化」、「怕掏空市議會人數的優勢？這是黨中央出了問題，沒有規劃積極培養接班人選！如真是這樣，很簡單啊！立委初選敗的，回來補選議員」。

不過也有網友抱支持心態，認為「一堆剛選上議員的，全落跑選立委實在難看，連基本的誠信都做不到。選民會唾棄」、「思維很合理，這確實是為黨的大局著想，但辦法必須再細膩許多，不然這會變成窩裡反條款」、「剛選上就要跳槽，趁著人氣很高跳槽選立委，跳槽選總統，這些都要改進」。