中疾控網站18日公佈新冠疫情情況，16日當日的新冠病毒核酸檢測陽性率已降至1.1％；而從去年12月以來，大陸本土病例病毒變異株監測全部為Omicron變異株，共發現本土重點關注變異株15例。

大陸全國新冠病毒核酸檢測結果方面，去年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加、後降低的趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後波動下降，2月16日為1萬720例；檢測陽性率12月25日達高峰（29.2％）後波動下降，2月16日為1.1％。

快篩檢測結果部分，各省份報告檢測量呈現波動減少趨勢，從去年12月19日的最高189萬波動下降到2月16日的7.2萬。檢測陽性數及陽性率自去年12月9日快速上升，12月22日達高峰（33.7萬、21.3％）後波動下降，2月16日陽性數降至508（陽性率為0.7％）。

此外，在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273例，隨後持續下降，2月16日下降至6例，較峰值下降99.9％。2月10日至2月16日，31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例98例，其中新冠病毒感染導致呼吸衰竭死亡1例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡97例。

至於大陸本土病例病毒變異監測情況，去年9月26日至今年2月16日，共報送2萬5632例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在78個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48（53.4％）、BF.7.14（24.9％）和BA.5.2.49（13.9％）。BA.5.2等20種進化分支構成比在0.1％至2.4％之間，55個進化分支的構成比小於0.1％（共佔0.6％）。

12月以來本土病例病毒變異株監測情況，去年12月1日至今年2月16日，共報送1萬6931例本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在34個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48（60.4％）和BF.7.14（28.9％）。共發現本土重點關注變異株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。