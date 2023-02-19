為了提升民眾海洋環境保育意識，高市府環保局持續推廣淨灘活動，目前已開放6個海岸線段淨灘認養，並於2022年在旗津地區設立「淨灘合作社」和「誠實淨灘工具借用區」，而高雄市2022年度申請淨灘件數比例相較2021年度提升高達23％。

高市府環保局近年來大力推動淨灘工作，除了邀請高雄市志工、民間團體、企業機關、學校及市民共襄盛舉外，還透過環境教育宣導海洋廢棄物所造成的危害，讓民眾充分體會友善海洋的精神。

環保局指出，高雄市目前開放茄萣段、永安段、彌陀段、梓官段、旗津段、林園段等6個海岸線段淨灘認養，根據環保署統計，高雄市2022年度請淨灘件數比例比2021年度上升23％，可見民眾守護海岸行動力日漸提升。

環保局也於2022年起在旗津地區設立「淨灘合作社」和「誠實淨灘工具借用區」等便民措施，提供民眾借用夾子、手套等淨灘工具，打造便利的淨灘環境，提升民眾淨灘的意願。

為了永久守護海岸潔淨，高雄市自去年起招募10隊海岸巡守志工隊，志願服務項目包含日常巡檢及辦理淨灘活動，透過每月巡檢已完成134次巡檢作業並清理高達3200餘公斤的海灘垃圾。

環保局長張瑞琿表示，為了維護海洋環境，除了要不斷提升大眾環保意識外，也需要民眾身體力行，透過淨灘行動，共同守護高雄海岸環境，也呼籲到海邊遊玩的民眾，在欣賞美麗海景的同時，記得將自身所產的垃圾帶走，避免危害海洋生態。