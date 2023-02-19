ChatGPT（人工智慧聊天機器人）近期走紅後，大陸一些微信公眾號、小程序產品打著ChatGPT為號召獲取流量，甚至向使用者收費、部分帳戶收費甚至高達千元。同時多個網購平台、社交平台上也帳戶商品。除共用帳號外，也開出單人帳號額外收費，價格以100元（人民幣，下同）為底價，每多使用1分鐘加2元。這導致近日多個電商平台對銷售ChatGPT帳號的店鋪進行了封禁，相關關鍵字也被遮蔽。

據了解，微信方面也封禁了大多數此類相關的小程式和公眾號。根據《北京青年報》報導，18日搜索相關關鍵字發現，以「ChatGPT」、「智慧問答」等字眼作名稱的小程序已經幾乎沒有了，但相關的公眾號仍然還有不少。

例如其中一個叫「超級AI問答」的公眾號提供5次免費提問機會，超過5次便需要註冊會員。該會員的收費為打折後周卡99元，月卡199元，季卡399元。

此外，據大陸公安部官網發佈提醒指出，境外有人使用ChatGPT創建一個完整的感染鏈：不同以往的廣撒網式的網路釣魚，在提問者誘導下，可以生成針對特定人或者組織的「魚叉式」網路釣魚郵件。此類釣魚郵件更具有欺騙性和迷惑性，接收者一旦點擊該郵件，系統就會被惡意程式碼感染中毒。