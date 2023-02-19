高雄41歲黃姓男子日前開車逆向，遭到巡邏員警盤查，在確認身分時，黃男此時支支吾吾報出一組身分證號碼，員警一查發現臉長得不太像，黃男見詭計遭員警識破，坦承自己身揹洗錢防制法、竊盜二條通緝不想面對，才想出賣父親，全案依法解送歸案。

17日晚間10時許，三民第一分局長明派出所巡邏時，發現黃男開車逆向行駛，於是將他攔下盤查。員警在詢問身分時，黃男開始若有所思，支支吾吾的講出一組身分證號碼，「母丟喔，這不是你！」員警見照片中人長的不太一樣，而且年齡也對不上，於是再次詢問黃男正確的身分證號碼。

黃男見謊報遭員警戳破，只好乖乖報自己的號碼，員警一查，發現黃男竟身揹洗錢防制法、竊盜通緝犯，遭到屏東地檢署、橋頭地檢署通緝。黃男表示，因不想面對法律制裁，才會一直沒去報到，沒想到最終還是難逃法網。

據悉，黃男在家中與父母一同做生意，也趁機背下父親的身分證號碼；先前急需用錢，出售自己的存摺簿給詐騙集團使用，後續才會被警方當作共犯偵辦。全案依法將他逮捕，並解送至橋頭、屏東地檢署歸案。