日本人氣視覺系搖滾樂團ARLEQUIN（アルルカン）自2013年成軍以來，便以成員帥氣的外貌與堅強的舞台實力受到大批粉絲歡迎，但沒想到在樂團成軍邁入10周年之際，卻爆出吉他手「來堵」涉嫌性侵同團貝斯手「祥平」的女友，讓眾人大吃一驚引發爭議，不過樂團官方帳號卻在此時公開「重大消息」被粉絲們罵爆。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，20多歲的受害女子是ARLEQUIN貝斯手祥平的女友，在2020年11月赴酒吧慶功宴時才第一次與來堵見面，日後也多次在酒吧中見面，沒想到來堵後來竟直接向她告白並要求交往，被女方斷來拒絕，到了2021年7月，來堵聲稱要介紹朋友給女方認識，因此約了3人聚會，還到第二家續攤，女方在喝了近60杯的酒後，於凌晨4點醉倒後斷片，但醒來後就發現自己竟在來堵的家中，並感覺到腹部不對勁，睜開眼睛才發現自己正遭到來堵性侵，讓她嚇到推開來堵奪門而出，但當下她並沒有直接報警，而是找了貝斯手男友祥平商討此事，沒想到男友卻說「希望找警察的事情先等一下」，而女方考量到可能會因此事連累男友樂團沒工作，加上樂團社長在發生事情之後曾向她道歉，因此就沒報警。

直到2022年2月，女方無意間發現來堵、男友祥平與樂團經紀公司社長的3人群組對話，看到社長表示「這件事情公開的話你們藝人的生涯就完蛋了，把那個女的給我哄好」意外說出內心話，讓女方相當錯愕才決定在同年7月報案。

但樂團代表律師卻表示，「來堵認為是雙方同意的情況下才發生性行為，女方當時並非沒有抵抗的能力，而祥平阻止女方報案以及社長要求封口皆不是事實。是女方以性侵威脅祥平不能分手，若分手就公開此事。今後他們將全力協助警方調查。」不過女方事後也公開了來堵在性侵事件後所傳給她的道歉簡訊證實自己所言不假，也在網路上引發熱烈討論。

而事件爆發後，ARLEQUIN官方推特便在16日發文宣布「重大消息」，沒想到當晚就宣布發表新專輯並PO出高舉旗幟的視覺照，高傲的態度再度引發網友的反彈及批評，最後成員們各自在推特上發文向粉絲道歉，但來堵卻再度強調自己沒有性侵女性，還是讓網友們傻眼。

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