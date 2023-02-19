2月21日是農曆二月初二，除了是土地公生日，也是「龍抬頭」的日子，塔羅牌老師艾菲爾表示，可把握時間前往住家附近的土地公廟求財；另傳統習俗認為在這天剪頭髮，會使人鴻運當頭，象徵能出人頭地，所以俗諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。

艾菲爾在臉書粉專發文指出，農曆2月初二又稱「龍抬頭」，是傳統節日之一，傳說天上掌管降雨之神龍王抬頭，代表今後雨水增多，有利於春天耕作；另一種說法是，龍王因為想念自己失去的女兒，因此總是在這天從海底抬頭，望著失去女兒的方向，以寄思念。

艾菲爾透露，這天是引龍錢招財、補財庫的好日子，只要在早上7時到中午12時之間，在家裡大廳或辦公室的財位上擺放圓形的小容器當作聚寶盆，並在盆內放入12枚不限定國家的硬幣，代表錢財從四面八方而來；接著再取自來水，並在心中觀想土地公，說明取水目的是要引龍錢入宅，默念完畢後，將水倒入聚寶盆內，擺放到發財水自然蒸發，即擁有招財富貴的好運能量。

除此之外，這天可吃春餅、麵條、米飯、餛飩、餃子進行開運，其中吃春餅代表「吃龍鱗」，圓形的餅皮排起來就像龍的鱗片一樣；吃麵條則是取其外型像鬍鬚，代表「扶龍鬚」；吃米飯為「吃龍子」；吃餛飩即為「吃龍眼」；而吃餃子稱為「吃龍耳」，都是取外型相似而成名。

人們相信這天吃龍食整年都會「龍威大發」，而這些習俗都是為了喚醒龍王，祈求龍王保佑風調雨順，農民能獲得好收成、大豐收。另外，還可吃些爆米花，由於黃金一般的玉米，遇熱會爆開，人稱「金豆開花」，也是好兆頭。

而傳統習俗上也認為，在這天剃頭，會使人鴻運當頭、福星高照，也象徵能出人頭地，所以有句俗諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」；正因為如此，過去每逢二月二這天，理髮店總是生意興隆。