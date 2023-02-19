網紅凌晨酒後與女友爭吵 情緒過激被帶回警局

有近70萬訂閱的溫姓YouTuber，今（19）日凌晨酒後在新北市板橋區街頭與女友爭吵，溫男主動打電話報警，海山警分局員警到場後，溫男情緒激動，與員警爭執並有推擠，溫男開直播指控員警推他、搶他手機，員警為不影響夜間安寧，遂先將他帶回派出所保護管束，待溫男情緒穩定，通知其友人到場，帶溫男返家休息。

警方表示，溫姓男子今天凌晨2時許與女友在板橋新海路、裕民街口爭吵，警方接獲溫男報案後派員到場，溫男酒後情緒激動，聲量過大，與處理員警發生推擠，並從口袋掏出手機舉起，員警警戒奪下手機，確認只是手機後當下便歸還。

溫男隨即當街開啟直播，指控員警推撞他、搶他手機，員警要求溫男降低音量，避免影響夜間安寧，隨後將他帶回派出所暫時保護管束，溫男事後已將直播影片刪除。

溫男到派出所後情緒不再激動，說明不是自己先動手。處理員警則表示，溫男先用肩膀頂他，他才出手推開溫男。警方認為溫男是酒後情緒過於激動，尚不構成妨害公務，故請溫男聯絡友人到場，凌晨5時許由友人帶離派出所返家。