中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅正在德國出席慕尼黑安全會議，當地時間18日會見荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）時表示，荷蘭是中歐合作的「門戶」，盼中荷合作為確保全球產供鏈穩定、促進世界經濟復甦發揮積極作用。

據中方外交部網站，王毅表示，開放務實是中荷關係的重要內涵。他意有所指地說，面對世界上一些國家大搞單邊主義、保護主義，熱衷脫鉤斷鏈，希望荷方堅持獨立自主原則和開放合作傳統，排除干擾，維護中荷合作健康發展勢頭，為確保全球產供鏈穩定、促進世界經濟復甦發揮積極作用。中方正在推進高水準開放，將為中荷合作開闢新前景，提供新機遇。

王毅強調，中荷關係已開啟新的50年，我們願與荷方開展高層交往，推進互利合作，實現共同發展。荷蘭是歐盟創始和核心成員國，是中歐合作的「門戶」，中方讚賞荷方視中方為歐洲重要合作夥伴。中歐是夥伴不是對手，中方願與歐方加強交流、增進了解，深化互信。

胡克斯特拉表示，世界相互依存，各方都有責任堅定維護多邊主義，支援多邊機制和國際規則。很高興看到中國大陸戰勝疫情，經濟強勁復甦，迅速恢復對外交流合作。期待與中方密切交往，擴大合作。荷蘭願繼續成為中方的可靠和穩定的合作夥伴。

美國自去年10月起已對中國大陸祭出一連串晶片出口管制，為擴大打擊力度，美方要求在半導體製造設備方面擁有先進技術的荷蘭與日本一同加入制裁行列。三國代表於1月27日在華府舉行會談，並達成協議，將依據三國自身情況，採取不同的限制內容。

對於美日荷舉動，中方外交部發言人毛寧在1月底表示，美國為了維護自己的霸權私利，濫用出口管制，脅迫誘拉一些國家組建遏制中方的小圈子，將科技經貿問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。她還表示，濫用出口管制將造成混亂，影響效率和創新，這種做法損人不利己，破壞全球產供鏈穩定，最終只會堵死自己的路。