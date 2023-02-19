新加坡外交部（MFA）18日表示，應中方外長秦剛邀約，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）將於今（19）日至21日到北京訪問。

根據新媒亞洲新聞台報導，為期3天的訪華行程，維文將會見中共中央政治局委員、中共北京市委書記尹力、外交部長秦剛和中聯部部長劉建超。另，他也將會見在北京的新加坡留學生及企業。

維文去年12月曾與時任中方外長王毅通話，中國大陸官方還稱，維文高度讚賞新中之間的高層交往，兩國將加強雙邊關係更大發展。