The dunk that crowned @McclungMac slam dunk king 👑 pic.twitter.com/aetoH6omR2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 19, 2023

今年NBA灌籃大賽星光黯淡，來自G聯盟的麥克隆（Mac McClung）勇奪冠軍，他與費城七六人簽下雙向合約，官方宣布他參賽的時候，其實他還算是G聯盟的球員，本季一場比賽都沒打過，外界的批評可想而知。美媒《商業內幕》直言：「從J博士、喬丹、卡特，現在是麥克隆？灌籃大賽已經死了。」

所幸麥克隆的精采演出讓眾人眼睛一亮，身高188公分的麥克隆被譽為「最會跳的白人」，垂直起跳可達43.5吋（約110.5公分），還在G聯盟就有82萬IG追隨者，其餘灌籃大賽參賽者鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）、尼克中鋒西姆斯（Jericho Sims）、火箭前鋒小肯亞馬丁（Kenyon Martin Jr.）3人合計也才35萬追隨者，一方面是麥克隆高中時期打下的盛名，一方面另外3人全都不是球星。

NBA最初從ABA沿用灌籃大賽就是要藉機行銷球星，到今年卻是一位來自G聯盟、雙向合約的球員輾壓全場摘冠。退役飛人卡特（Vince Carter）最近在播客節目說，聯盟一度想過讓灌籃大賽重返榮耀，拿出100萬美元邀請卡特、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、麥葛雷迪（Tracy McGrady）幾位大明星參賽，結果沒有成功，其中詹姆斯打了20季NBA都沒有參加灌籃大賽。《商業內幕》引述籃球作家J.A. Adande的話：「如果我們一直等不到莫蘭特（Ja Morant）、錫安威廉森（Zion Williamson）參賽，這將會是一個失落的世代。」