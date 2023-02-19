惠文高中是台中市田徑、足球、輕艇及羽球種類重點發展學校。（台中市政府提供）

清水國中多年來發展田徑、自由車及曲棍球等運動種類，積極培育選手競技能力、爭取競賽績效。（台中市政府提供）

「叫我第一名！」教育部體育署日前公布今年度全國高級中等以下學校體育班績效優良名單，全國24校獲獎僅8校獲得績優免評獎勵資格。教育局指出，中市就占3校全國之冠，這3校分別是大甲高中、惠文高中及清水國中，今年免經評選即獲績效優良體育班榮譽，體育署特頒發每校150萬元獎勵金。

教育局表示，大甲高中為培育田徑、自由車及手球等運動種類優秀運動選手，積極充實校內場地設備與運動傷害防護措施等，在國內大型賽會及錦標賽獲獎無數，還屢次入選國家代表隊為國爭光。

惠文高中是台中市田徑、足球、輕艇及羽球種類重點發展學校，除提供國中端學生銜續升學就讀，體育班學科教師更自編具運動特色教材、重視學生課業；另設有體育班名人堂鼓勵學生見賢思齊，積極塑造學術並重的優質人文風氣。

教育局指出，清水國中多年來發展田徑、自由車及曲棍球等運動種類，積極培育選手競技能力、爭取競賽績效，同時針對體育班學生學業輔導、生活輔導及升學職涯發展訂定辦法並落實執行，配合學生個人資料的完整建置，協助學生多元發展。

教育局長蔣偉民強調，為落實學校體育班運作、扎根學校體育，教育局將持續做好選手三級銜接培訓，除強化體育班課程計畫審閱及自我評鑑機制，提升體育師資課程教學研發知能；每年將定期訪視學校體育班並回饋改善意見，持續精進體育班制度，希望台中市體育發展再創高峰。