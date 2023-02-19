抓到雞腿的寶寶都露出一副東西好吃模樣，連媽媽都忍不住笑開了。（呂妍庭攝）

「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動今邁入第5屆，40位寶寶穿戴狀元帽、平安虎圍兜新奇體驗抓周樂趣，由於歷年活動所有報名費都捐給嘉邑城隍廟作為社會公益基金，今嘉邑城隍廟宣布，要把寶寶和城隍爺的愛傳遞到國外，將捐100萬元到土耳其，幫助土耳其震後重建家園。

「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動，今40位寶寶穿戴狀元帽、平安虎圍兜新奇體驗抓周樂趣，抓到雞腿的寶寶還忍不住流口水。（呂妍庭攝）

第5屆「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓週活動，由遊Love園親子館主辦，嘉邑城隍廟協辦，福添福社會福利基金會與中華全齡教育協會贊助，今在嘉義市兒童福利服務中心溫馨登場，周歲寶寶們頭戴狀元帽，腳穿小虎鞋體驗人生第一個成年禮，再加上主辦單位會以寶寶名義把報名費捐給嘉邑城隍廟，讓寶寶限額40名報名，活動常常火速報名額滿。

立委王美惠等人代表送寶寶保平安小禮物。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠、市議員張秀華與寶寶親切互動，寶寶真實反應讓眾人笑開了。（呂妍庭攝）

今包括嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等多位市議員到場，一同見證寶寶抓周的可愛模樣，嘉邑城隍廟董事長賴永川說，面對此次土耳其強震，廟方秉持著城隍爺與文昌帝君慈悲為懷、濟助弱勢無分國界的信念，伸出愛的援助，要捐100萬元幫助災民，盡快修復傷痛、重建家園。

「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動今邁入第5屆，今嘉邑城隍廟宣布，要把寶寶和城隍爺的愛傳遞到國外，將捐100萬元到土耳其。（呂妍庭攝）

40位寶寶穿戴狀元帽、平安虎圍兜新奇體驗抓周樂趣。（呂妍庭攝）

黃敏惠說，抓周儀式代表了家庭對孩子滿滿的祝福與期待，從孩子出生的那一刻開始，每一個笑容、每一個相處的片段都是爸媽最珍貴的記憶，尤其是「滿月、收涎、抓周」這些重要時刻，都值得記錄下來，感謝主辦單位與協辦單位每年精心策畫公益古禮抓周活動，既傳承傳統文化，也富有公益回饋精神，更要特別感謝嘉邑城隍廟長期推動公益不落人後，這次特別把城隍爺、文昌帝君與抓周寶寶的愛心送到土耳其，讓第5屆的公益古禮抓周別具意義！

遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，因深受嘉邑城隍廟善舉所感動，自舉辦第1屆公益古禮抓周至今，每1屆抓周寶寶們的報名費都捐給嘉邑城隍廟慈善會作為社會公益基金，讓參與抓周的寶寶不只參加人生第一個成長禮，也能獻出人生第一次的公益善行。