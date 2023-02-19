一名人妻新婚1年多，很信任老公，日前同意讓老公與同事出遊兩天一夜，但晚上意外查看電腦，竟看到老公在群組傳照片，說抵達約砲地點，要妹帶他上樓，氣得和他攤牌，老公卻稱是同事逼的，下跪求原諒，讓人妻很痛苦。

原PO昨天（18日）在Dcard發文，與老公的相處模式是彼此信任對方，不過問對方行蹤，或一直打電話，就連老公電腦版LINE也一直是登錄狀態，不會登出。前天（17日）老公跟同事出遊兩天一夜，她同意了，但晚上突然想看一下老公的LINE，結果看見一個18禁群組，「點進去剛好老公正在拍照回報，說他已經到達那個很髒的約砲地址，需要髒妹帶他樓上。」

發現老公約砲當下，原PO震驚得雙手發抖、心跳加速，快不能呼吸，「突然覺得這不是我認識的他，覺得很可怕，當晚我就跟他表明，我知道這件事了。」之後先生返家，跪著哭求原PO原諒，聲稱自己有拒絕，但同事一直逼迫、盧他才勉強答應，原PO雖然心軟原諒，但心中卻過不去這個坎，沒有一天不會想到這件事，「我跳不出去這個框框，心靈真的很受創該怎麼辦？才剛結婚1年多而已，我很愛他，請求各位給我意見。」

文章曝光後，許多網友紛紛留言：「也太噁了吧，要原諒什麼」、「沒有小孩真的不用原諒...快逃，他只會越藏越好而已」、「頭一次聽到，被迫嫖妓」、「這麼好逼？怎麼沒有同事來逼我？」，還有人表示，「是慣犯了！連群組都有了，還有什麼好說的」。