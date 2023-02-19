教育部每年都會舉辦全國多元文化教育優良教案比賽，鼓勵全國各校推動多元文化教育。基隆市正濱國中及建德國小在該項比賽中，獲得了多元文化教育教案設計類佳作及新住民語文學習教材教案設計類入選，優異的成績讓人印象深刻。

基隆市教育處表示，配合108課綱的實施，基隆市自民國108年起，便開設國小新住民語文課程，從第一年僅19班開課，到現在（111學年）已經有116班，開班數暴增五倍以上。

新住民語開班數大幅增加，可歸功於基隆市教支人員教學方法活潑，除語文教學外，老師常於課堂中融入多元文化，配合實作課程，增進學生對多元文化的認識與尊重；如：老師穿著傳統服飾上課、教導學生製作特色斗笠、師生共同製作特色餐點等；學生在有聲有色有香味的教學方式下，對新住民語文課程的興趣日益提升，也有更好的學習效果。

為了推動新住民子女教育，基隆市府支持成立新住民語文輔導團，辦理教師增能活動；並鼓勵學校開設夏令營、辦理國際日等活動，寓教於樂；另外，每年辦理的本土語暨新住民語口說藝術競賽，更是提供孩子多元展能的舞台！種種活動，使得新住民語文課程發揮多元文化的量能，為文化原本就很多元的基隆校園，呈現更豐富多彩的樣貌。

基隆市長謝國樑表示，市府致力提供優質的教育資源，完善的組織絕對有助於政策的推動，本市新住民語文教育輔導團將會秉持成立的宗旨，持續辦理各項增能活動，深化本市新住民語文教學品質，也透過實地考察各縣市值得參考的推動方式，作為本市課程設計的參考依據，期待全面的照顧支持，可以造福更多新住民子女。