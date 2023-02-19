疫情趨緩，國境開放，花蓮縣縣府積極爭取國外觀光客源，本月邀請新加坡、馬來西亞20家旅行業者到花蓮參訪，享用在地特色的原住民料理。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情趨緩，國境開放，花蓮縣縣府積極爭取國外觀光客源，本月邀請新加坡、馬來西亞20家旅行業者到花蓮參訪，欣賞在地原住民的特色樂舞。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情趨緩，國境開放，國際旅遊市場回溫，花蓮縣日前勇奪國際知名旅遊平台Booking.com「全球最好客城市」第2名，是前10名中唯一的亞洲城市，縣府仍積極爭取國外觀光客源，首波鎖定日、韓、新加坡及馬來西亞旅遊市場，並於本月邀請新加坡、馬來西亞20家旅行業者到花蓮參訪，是近年最多國外旅行業者到花蓮踩線的一次。

縣府觀光處表示，此行來自新加坡、馬來西亞的20家旅行社業者，有多家因積極推廣台灣觀光獲交通部觀光局頒發「台灣觀光貢獻獎」，期待發掘更多台灣景點以提供新馬遊客安排行程，於是日前在縣府邀請下，於2月分成兩團到花蓮參訪踩線，並與縣內食宿行與伴手禮業者於媒合推介會上進行交流。

縣府於3天的行程中，帶著新馬旅行業者們陸續到大農大富平地森林園區騎單車吸收芬多精、在玉石工坊及小米文化館體驗磨玉及搗麻糬DIY，了解當地著名的玉石及農特產、到瑞穗溫泉旅宿飯店體驗全台唯一的黃金碳酸鹽泉、赴東大門夜市享受攤商特別準備的「山海宴」美食，最後還去原民慢食據點，品嚐選用部落當地新鮮食材結合法式料理的原民饗宴，讓旅行團對花蓮的自然與人文特色景觀感到驚艷。

新馬旅行業者表示，以往來台旅遊行程多只到台北、西部縣市，或採環島旅遊路過花蓮，未多作停留，不過這次3天行程裡，看到花蓮深度旅遊的商機，了解賞鯨、賞星及自行車慢遊等新馬較缺乏的休閒旅遊特色，未來一定會向新馬旅客推廣花蓮觀光行程，並透過觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」挹注，以包機直飛花蓮方式，到當地進行永續旅遊及「慢、精品」觀光。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡感謝縣府安排媒合與國外旅行社交流，讓國外旅行業者了解花蓮的多元住宿選擇，未來更可為新馬旅客提供更好的產品與服務，預計不久後就能看到新馬旅人們來訪花蓮。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則說，本次踩線團成功開啟花蓮觀光業者與國外旅行業者交流，相信隨國門開放及國外旅行業者到訪，不論是旅館民宿業者、休閒產業、伴手禮等觀光業者均將受惠。

觀光處長張志翔指出，縣府今年度將持續鎖定日、韓、新、馬等國際觀光客，積極邀請國外旅行業者到花蓮，並跟著縣內觀光相關業者出國參加國外旅展，推廣花蓮優質旅遊環境及自然人文特色，公私合作吸引更多國際旅客到花蓮深度探訪，為國境開放後的花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機。