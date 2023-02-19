建造難度或不亞於航空母艦的大型郵輪，大陸首艘國產大型郵輪持續建造中，力拚7月開啟試航。（中國新聞周刊）

上海的長江入海口南側，一艘未完工的白色巨輪佇立在船塢中。走進巨輪內部，3000多名工人正抓緊時間施工。還有一百多天，大陸國產建造的第一艘大型郵輪即將出塢。中船集团上海外高橋造船公司開發部負責人李嘉寧表示，作為舶來品，郵輪經歷了百年發展和積累，是名副其實的巨系統工程，可以直接反映一個國家裝備建造能力和綜合科技水準。

據《中國新聞週刊》，指出，因為設計建造難度極高，大型郵輪與大型液化天然氣運輸船、航空母艦，一起被譽為造船工業「皇冠上最耀眼的明珠」，目前大型郵輪也是大陸造船工業唯一尚未完成的高技術、高附加值船舶產品。

李嘉寧說明，第一艘國產大型郵輪總噸位達13.55萬噸，長323.6公尺，型寬37.2公尺，如果將郵輪垂直立於地面，比杜拜帆船酒店還要高出3公尺。而郵輪的整船零件數相當於C919大飛機的5倍，是復興號高鐵的13倍，而龐大的體量和複雜的工程使「引進、消化、吸收、再創新」的每一個環節都難度倍增。

在中船集團內部，這艘國產大型郵輪被視為「一號工程」，還沒有自己的名字，被建造者習慣稱為「首制船」或「H1508船」。而今年是關鍵之年，外高橋造船近期透露，H1508船計畫今年5月底出塢、7月開啟試航，爭取在11月完成郵輪命名並在今年內實現交付。