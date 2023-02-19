富國島上不少國際頂級飯店進駐，照片為JW萬豪度假酒店。(皇茶旅行社提供)

富國島全新景點「親吻之橋Kiss Bridge」將開幕，此為Kiss Bridgr親吻之橋模擬圖。(皇茶旅行社提供)

後疫時代，民眾展開報復性旅遊，近期趕辦護照的人潮踴躍，足見民眾渴望出國的心情。位於越南西南隅的「富國島」，是東南亞新崛起的旅遊景點，包羅萬象的娛樂設施涵蓋水陸主題樂園、世界最長跨海纜車、國際賭城、野生動物園等，還有國際知名連鎖酒店進駐，富國島也是全越南唯一免簽證的地區，受到不少旅遊業者矚目，多家航空公司預計規劃「台北-富國島」包機直飛，而台灣虎航將於2月24日首航，航程約3.5小時，即可抵達這個旅遊新興地。

有「小法國」之稱的越南因為航程近、充滿異國風情、旅費不貴、美味的越南美食和美景，頗受台灣民眾喜歡。相較於觀光發展純熟的北部下龍灣、中部峴港及南部的胡志明市，富國島對於國際旅客來說儼然是全新的旅遊目的地。富國島曾是軍事用地，近年越南政府大力推動富國島成為直轄市，積極建設開發，吸引本土珍珠集團、太陽集團，以及國際品牌前來插旗，觀光資源挹注，讓富國島體現多元旅遊型態，無論是團體旅遊抑或是自由行都相當合適，不僅可以享受高貴奢華，也能玩的平價愜意。

該島盛產珍珠，而有「珍珠島」美名，富國島的名產還包含魚露及胡椒，四面環海的地理優勢，讓富國島擁有豐厚的自然資源及遺世獨立的夢幻美景，成為越南疫後首推的旅遊新景區。

富國島北部由越南高端觀光旅遊品牌「珍珠集團（VINPEARL）」經營開發，項目橫跨主題樂園、五星度假酒店、國際賭場、Safari野生動物園及Grand World不夜城等；南部則由一手打造巴拿山黃金佛手橋等諸多世界知名景點的太陽集團經營，除了坐擁世界最長跨海纜車，還積極打造歐洲地中海小鎮，也將進駐藝廊、博物館及特色商家。3月全新景點「親吻之橋Kiss Bridge」將開幕，全長約800公尺，以牛郎織女為設計原型，預期會掀起一波話題討論與打卡熱潮，成為富國島的代表性景點。

可樂旅遊總經理李季柏表示富國島對國人而言是非常新穎的景點，它保有越南原始的文化資源，也納入具話題性的娛樂設施，如跨海纜車、木造雲霄飛車、野生動物園及國際賭場等，而「免簽」將大大提升民眾對富國島觀光旅遊的意願，2月24日台灣虎航PAK包機直飛，期盼帶動富國島旅遊熱潮，成為東南亞新興旅遊熱點。

富國島上各具獨特風格的五星級度假酒店，不乏國際知品牌進駐，舉凡海島裡的魔法學院「JW萬豪度假酒店」、高質感「莫凡彼酒店」、前年開幕的「IHG麗晶酒店」。可樂旅遊近期推出富國島包機團體旅遊，與台灣虎航合作，航班午去晚回、每5天1班，每人2萬9900元起，入住當地五星飯店，暢玩富國島最新景點；業者同時規劃企業員旅客製化包團，將高檔五星酒店納入島嶼假期裡。