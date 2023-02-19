嘉義市政府率先從112學年度起，公立幼兒園新招生班級降低師生比。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為提升平價教保服務品質，教育部推動「幼兒園師生比」逐年調降，嘉義市政府率先從112學年度起，公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班的師生比為1：12，走在各縣市之前。

依現行幼兒教育及照顧法規定，招收2歲以上至未滿3歲幼兒之班級，每班招收幼兒8人以下者，應置教保服務人員1人，9人以上者，應置教保服務人員2人；招收3歲以上至入國民小學前幼兒之班級，每班招收幼兒15人以下者，應置教保服務人員1人，16人以上者，應置教保服務人員2人，意即現行的幼幼班師生比為1：8，小班、中班及大班師生比為1：15。

為提升嘉義市的幼教教保品質，也讓幼兒能受到更好的照顧，嘉義市公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，每班招收幼兒6人以下者，置教保服務人員1人，7人以上者，置教保服務人員2人；新招生的小班每班招收幼兒12人以下者，置教保服務人員1人，13以上者，置教保服務人員2人。也就是幼幼班的師生比調降至1：6，小班的師生比調降為1：12。

嘉義市政府率先從112學年度起，公立幼兒園新招生班級降低師生比。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

教育處林立生處長表示，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將逐年調降師生比，優化整體幼教環境。