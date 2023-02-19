根據新加坡媒體亞洲新聞台（CNA）報導，3匿名人士周四（16日）晚爆料，位於新加坡的谷歌亞太總部估計有190名員工被解僱。

爆料人士指稱，裁員人數約占谷歌亞太總部員工總數的5.5％至6％。

谷歌發言人表示，無法透露被裁的新加坡員工人數，但證實裁員名單是谷歌母公司Alphabet早些時候宣布的裁員計劃之一。

上個月，Alphabet公司表示將裁員1.2萬人，約占其員工總數的6％。

爆料人之一的方先生（Fong）告訴媒體，裁員名單涉及銷售、谷歌云、谷歌支付、招聘、財務和法律等各個部門的人員。

他補充說，Xoogler將為裁員名單上的員工舉行聚會，新加坡約有50人登記參加聚會。

方先生繼而說，在宣布全球裁員之前，谷歌亞太總部有1萬4800名成員，而這一數字後來已增長到2萬6000名。 他補充說，他正在組織更多計劃來幫助那些受影響的人。