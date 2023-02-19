新北市原住民族部落大學將在本月19日於汐止、蘆洲、林口、新莊及板橋舉辦行動成果展，除了展出一系列精美作品，民眾還能免費體驗課程，現場還推出價值2萬元獎品的抽獎活動。（原民局提供）

新北市原住民族部落大學近期榮獲中央評鑑優等，校方將在本月19日於汐止、蘆洲、林口、新莊及板橋舉辦行動成果展，除了展出一系列精美作品，民眾還能免費體驗課程，現場還推出價值2萬元獎品的抽獎活動，更有現金1萬元抽獎，鼓勵民眾一起感受原民文化之美。

原民局指出，新北市部落大學去年在轄內18個行政區，開設50門課程，課程規畫分為原住民族語言教育、傳統技藝、族群文化、產業經濟及健康照護等5大類，其中也包括教導民眾利用部落常見植物，製作手工染布，希望吸引民眾學習原民文化技藝。

市府本月19日起，分別在汐止、蘆洲、林口、新莊及板橋，辦理「ITA＋學習二部曲．anini學習零距離」一系列行動成果展，主動走進社區，分享文化，除了分享部落大學課程成果，也舉行抽獎活動，課程更全程免費。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，今年各班課程預計3月中旬登場，陸續開放報名，民眾有興趣可參閱活動網頁（https://reurl.cc/10rW4G），希望喜愛原住民文化的民眾，可以一起學習，讓原住民族文化之美，在都會區遍地開花。