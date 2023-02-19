隨著新冠肺炎疫情趨緩，國門逐漸開放，陸委會先前宣布，港澳人士自20日起開放來台自由行，並取消跟團限制，港澳地區地理位置鄰近高雄，且因語言互通及航班密集，久居高雄市前3大觀光客源，高市府觀光局也將於4月與業者合作，規畫「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，全力發展郵輪觀光。

高市府觀光局表示，香港到高雄交通最為便利，且航班陸續復飛，加上4月前多場國際級演唱會選在高雄舉辦，早已吸引大批港澳民眾及旅行社安排到高雄遊玩。高市府歡迎旅客朝聖各大偶像明星演唱會和高雄美食、美景，加碼推出「加食延暢」方案，希望港澳旅客可以到高雄享受最美好的旅程。

「認識台灣，一定要從高雄開始」高雄市長陳其邁表示，歡迎所有旅客到高雄旅遊，體驗高雄的熱情、友善，悠遊在豐富的山海河港間。目前除小港機場航線陸續恢復，高市府也將於4月與業者合作，規畫「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，全力發展郵輪觀光，並積極搶攻港澳及東南亞市場，提供最便利的交通服務，讓港澳遊客旅行台灣、首選高雄。

觀光局局長高閔琳指出，目前高雄往返港澳地區每周約有45班航次，搭配後續郵輪開放，海空雙港利多，港澳旅客只要入境後，即可輕鬆轉乘捷運、輕軌至市區各景點。而近年來高雄除了有媲美維多利亞港國際水準的亞灣區景點，還有許多漂亮的自然景觀、米其林美食等，都待港澳旅客來一親芳澤。