新冠消失了嗎？雖然大陸開始在疫情降溫下逐步恢復生活，但據中國大陸疾控中心18日發佈《全國新型冠狀病毒疫情情況》指出，雖然感染者大幅降低，但感染人數仍然存在，每天新增感染者在5000例以上。大陸國家衛健委高級別專家組成員、著名公共衛生與流行病學專家曾光教授表示，新冠並沒有完全消失，只是進入低水準流行階段，還需要加強監測，仍需做好必要的防護措施。

根據人民日報健康用戶端引述曾光表示，目前來看大形勢是比較好，但是否有新的變異株出現和流行、感染率是否增高回升、是否從境外傳入新的毒株等問題，仍然是監測重點，「新冠對於人們生活的影響並沒有完全消失」。

據中國大陸疾病預防控制中心2月以來發佈的6次《全國新型冠狀病毒感染疫情情況》，1月30日核酸檢測陽性數2.4萬例；2月6日核酸檢測陽性數為0.9萬例；2月13日為8847例；2月16日為10720例。雖然核酸檢測陽性數及陽性率已大幅下降，但是感染者人數仍然存在。2月以來，31個省市的核酸檢測陽性數日新增仍在5000例以上。

此外，從去年12月1日統計至今年2月16日，全大陸共發現本土重點關注變異株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。對比此前中疾控發佈的《全國新型冠狀病毒疫情情況》，15日發佈的通報中還新增了1例XBB.1.5毒株。