美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna D-CA）19日到23日率團來台訪問，蔡英文總統預計21日接見訪團。這是新一屆眾議院組成後的首支訪台團，並有眾議院「中國問題特別委員會」的成員，讓訪團備受關注。

此次訪團成員除了康納外，還包括聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales R-TX）、聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss D-MA）及聯邦眾議員傑克森（Jonathan Jackson D-IL），蔡英文總統預計周二接見訪團。

由於正值美國與大陸關係因偵察氣球事件趨於緊張之際，讓訪團此行備受關注。黨政人士表示，康納和歐清傑都是「中國問題特別委員會」的成員，讓外界有許多聯想。但事實上，美國參眾議員來台已常態化，這些訪團行程都是事件發生之前就已排定，訪團也主要就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見。

他說，訪團此行除拜會我國政府相關部會首長外，也將參觀台積電，並拜會台積電創辦人張忠謀等企業界人士，盼強化台美半導體供應鏈的連結。