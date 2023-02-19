市議員周永鴻今天與國際獅子會300C1區台中市中區獅子會等，在潭子區潭水亭共同舉辦「關懷物資發放活動」，如及時雨關懷地方弱勢民眾。（周永鴻服務處提供／陳世宗台中傳真）

市議員周永鴻今天與國際獅子會300C1區台中市中區獅子會等，在潭子區潭水亭共同舉辦「關懷物資發放活動」，如及時雨關懷地方弱勢民眾。（周永鴻服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員周永鴻今天與國際獅子會300C1區台中市中區獅子會，在潭子區潭水亭共同舉辦「關懷物資發放活動」，和獅友們發放100份白米、油品等民生物資，關懷地方弱勢民眾。周永鴻強調，藉由從公益及制度面雙管齊下，幫助更多弱勢及社會邊緣家庭。

周永鴻指出，今天的關懷物資活動主要發放對象為潭子的身心障礙弱勢家庭。這幾年疫情對弱勢民眾造成極大的衝擊，他長期結合民間資源，舉辦多場公益活動幫助弱勢，也持續關心社會安全網的建置；希望從公益及制度面雙管齊下，幫助更多弱勢及邊緣家庭。

中區獅子會長王福生強調，他和眾獅友們長期秉持「取之於社會，回饋於社會」的精神，舉辦公益活動協助弱勢，接下來也會把愛與關懷傳播給需要的人。

民眾指出，受到通貨膨脹造成整體物價持續上漲，人們的購買力下降，坊間的民生物品價格更不斷的攀升，對身心障礙及低收入而言，無異是雪上加霜；所幸有獅子會等公益團體，如及時雨伸予援手，讓他們的日子可以勉強撐下去。